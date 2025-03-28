В Кремле прокомментировали землетрясения в Мьянме и Таиланде

Песков: Россия пока не получала запросов о помощи из-за землетрясений в Азии

Россия пока не получала запросов о помощи из-за землетрясений в Юго-Восточной Азии, но готова оперативно оказать помощь в случае необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Насколько мне известно, таких запросов пока не поступало, но землетрясение произошло совсем недавно, поэтому властям соответствующих стран необходимо время для того, чтобы оценить ущерб от разрушений», — указал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Москва готова «оперативно и внимательно рассмотреть подобные обращения».

28 марта в Юго-Восточной Азии произошли мощные землетрясения. Их эпицентр — Мьянма, там была зафиксирована магнитуда 7,7. Подземные толчки ощущались в пяти соседних государствах — Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

В департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России сообщили, что российское посольство не получало информации о пострадавших россиянах при землетрясении в Бангкоке.