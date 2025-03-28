Захарова: Франция и Британия могут быть причастны к атаке на станцию Суджа

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газоизмерительной станции «Суджа» мог быть совершен с помощью Франции и Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск — британскими специалистами», — рассказала Захарова.

Она добавила, что, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский публично поддержал мораторий на отказ от ударов по энергетике, он ничего не сделал для того, чтобы запрет был соблюден.

Ранее экс-депутат Верховной Рады и член движения «Другая Украина» Владимир Олейник заявил, что ВСУ наносят удары по газоизмерительной станции в Судже для срыва переговоров. По его словам, власти Украины и президент республики Владимир Зеленский «абсолютно не заинтересованы в мирном соглашении».