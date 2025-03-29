Алаудинов сообщил о подготовке плацдарма для рывка российских войск в Сумской области

Алаудинов: ВС РФ продвигаются в Сумской области и готовят плацдарм для рывка

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов в беседе с ТАСС сообщил, что российские войска продвигаются в Сумской области и тем самым готовят плацдарм для рывка.

Он отметил, что на данный момент продвижение нельзя назвать значительным, однако маленькие плюсы потом обернутся «в очень серьезную, очень большую победу».

«Вот оно и получается, что ребята каждый на своем участке делают весь максимум для того, чтобы завтра уже мы точно так же, как при суджанской операции, смогли сделать рывок», — подчеркнул Алаудинов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» оценил потери Вооруженных сил Украины в Курской области. По его словам, ВСУ потеряли порядка 70 тысяч человек и более миллиона в целом с начала специальной военной операции.

