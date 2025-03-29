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07:46, 29 марта 2025Наука и техника

Астрономы назвали продолжительность затмения Солнца

Видимая в Москве часть затмения Солнца продлится 48 минут
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетСолнечное затмение:

Фото: Freepik

При благоприятных погодных условиях жители Москвы смогут наблюдать фрагмент солнечного затмения в субботу в течение 48 минут. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге астрономическое явление будет видно почти полтора часа.

По словам руководителя отдела методического сопровождения Московского планетария Людмилы Кошман, в столице затмение начнется в 14:25 по московскому времени, а в 14:49 достигнет максимума — луна покроет два процента солнечного диска. В 15:13 затмение в столице закончится.

В свою очередь старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов подчеркнул, что в северной столице затмение начнется в 14:00, максимальной фазы оно достигнет в 14:43, а закончится — в 15:25.

Ранее жители Челябинска заметили необычное небесное явление — утром в небе над российским городом взорвался метеор. Астрофизик, доцент кафедры общей и теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра не увидел в этом событии ничего экстраординарного. «Это очень слабый болид. Таких за год по стране тысячи. Сгорел булыжник в атмосфере», — сказал ученый.

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