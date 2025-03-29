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06:01, 30 марта 2025Спорт

Фитнес-тренер назвала эффективное упражнение для мышц спины

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mango Productions / Getty Images

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала одно из самых эффективных упражнений для мышц спины в тренажерном зале. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, это вертикальная тяга в тренажере. «Регулярное выполнение этого упражнения помогает правильно развивать мышцы, отвечающие за поддержку позвоночника, что особенно важно для людей, проводящих много времени в сидячем положении», — заявила эксперт.

Она добавила, что вертикальная тяга активно включает в работу не только широчайшие мышцы, но и трапециевидные, ромбовидные, а также мышцы плечевого пояса. «Поэтому, выполняя вертикальную тягу, одновременно гармонично развивается верхняя часть тела, что помогает достичь более эстетичных пропорций. Также вертикальная тяга помогает укрепить мышцы-стабилизаторы, что значительно снижает риск получения травм в повседневной жизни и во время занятий спортом», — заявила Соболь.

Ранее Соболь раскрыла способы сжигать калории дома. Она заявила, что ключ к эффективному похудению — правильный распорядок дня и использование доступных видов активности.

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