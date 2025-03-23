Фитнес-тренер раскрыла способы сжигать калории дома

Фитнес-тренер Елена Соболь раскрыла способы сжигать калории дома. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист заявила, что ключ к эффективному похудению — правильный распорядок дня и использование доступных видов активности. Она посоветовала установить постоянное время для тренировок, чтобы это стало привычкой, а также заниматься функциональными или высокоинтенсивными интервальными тренировками (HIIT).

Кроме того, Соболь предложила включить в план занятий йогу или пилатес, чтобы развивать гибкость и силу. «Правильное питание и физическая активность должны идти рука об руку. Обратите внимание на баланс белков, жиров и углеводов в рационе и постарайтесь избегать перекусов нездоровой пищей», — резюмировала тренер.

Ранее россиянам посоветовали упражнения для домашней тренировки, которые помогут ускорить похудение. Было предложено выполнять семь упражнений: приседания (с подъемом на носки, с подъемом коленей, с прыжками и статические с махами руками), берпи, альпинист прогулка и выпады в сторону с махом рукой.