Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
Сегодня
14:00 (Мск)
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Грузия
Сегодня
17:00 (Мск)
Армения
Лига наций УЕФА|Стыковые матчи В/С. 2-й матч
Словения
Сегодня
20:00 (Мск)
Словакия
Лига наций УЕФА|Стыковые матчи В/С. 2-й матч
Венгрия
Сегодня
20:00 (Мск)
Турция
Лига наций УЕФА|Стыковые матчи А/В. 2-й матч
Сербия
Сегодня
20:00 (Мск)
Австрия
Лига наций УЕФА|Стыковые матчи А/В. 2-й матч
Испания
Сегодня
22:45 (Мск)
Нидерланды
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
Бельгия
Сегодня
22:45 (Мск)
Украина
Лига наций УЕФА|Стыковые матчи А/В. 2-й матч
Германия
Сегодня
22:45 (Мск)
Италия
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
Португалия
Сегодня
22:45 (Мск)
Дания
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
Франция
Сегодня
22:45 (Мск)
Хорватия
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
09:14, 23 марта 2025Спорт

Фитнес-тренер раскрыла способы сжигать калории дома

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Елена Соболь раскрыла способы сжигать калории дома. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист заявила, что ключ к эффективному похудению — правильный распорядок дня и использование доступных видов активности. Она посоветовала установить постоянное время для тренировок, чтобы это стало привычкой, а также заниматься функциональными или высокоинтенсивными интервальными тренировками (HIIT).

Кроме того, Соболь предложила включить в план занятий йогу или пилатес, чтобы развивать гибкость и силу. «Правильное питание и физическая активность должны идти рука об руку. Обратите внимание на баланс белков, жиров и углеводов в рационе и постарайтесь избегать перекусов нездоровой пищей», — резюмировала тренер.

Ранее россиянам посоветовали упражнения для домашней тренировки, которые помогут ускорить похудение. Было предложено выполнять семь упражнений: приседания (с подъемом на носки, с подъемом коленей, с прыжками и статические с махами руками), берпи, альпинист прогулка и выпады в сторону с махом рукой.

    Обсудить
    Последние новости

    «Издевательский перформанс». Захарова раскритиковала визит посла Канады на Пискаревское кладбище

    На Западе посмеялись над «сигналом» для России от принца Уильяма

    В подполье рассказали об ударе по спецназу ВСУ в Киевской области

    МИД высказался о пожизненном приговоре россиянину Тордену в Финляндии

    Названы типы ворующих у россиян деньги мошенников

    В СК заявили о расправах ВСУ над мирными жителями Суджи

    Определился победитель главного боя турнира UFC Fight Night 255

    Россиянам напомнили о рисках неправильного хранения продуктов дома

    Маск назвал расизмом недопуск Starlink в ЮАР

    В суде зубы обвиняемого признали опасным оружием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше