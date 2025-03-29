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11:50, 29 марта 2025Спорт

Глава РФС рассказал об условии возвращения сборной России

РФС: Товарищеские матчи России могут отменить в случае возвращения на турниры
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Дюков

Александр Дюков. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал об условии возвращения сборной России. Его слова приводит «Чемпионат».

Дюков заявил, что запланированные товарищеские матчи сборной России могут быть отменены, если национальная команда будет возвращена на международные турниры. «Все наши партнеры, с кем мы договорились, с пониманием к этому отнесутся», — подчеркнул глава РФС.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал предпринимать шаги по возвращению российских команд на международные турниры. По информации The Independent, часть высокопоставленных футбольных деятелей готова вернуть Россию немедленно. Другие заявили, что страну вообще не следовало отстранять.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Команды проводят только товарищеские матчи.

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