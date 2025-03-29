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18:43, 29 марта 2025Спорт

Холанда обвинили в нанесении травм маскоту «Манчестер Сити»

Эрлинга Холанда обвинили в нанесении травм маскоту «Манчестер Сити»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gareth Copley / Getty Images

Нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда обвинили в нанесении травм женщине, работавшей маскотом «горожан». Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в октябре прошлого года перед домашним матчем Сити с «Саутгемптоном». Пострадавшая заявила о том, что получила два удара по затылку, после чего почувствовала себя плохо. О том, что ее ударил Холанд, она узнала от коллеги.

Клуб провел внутреннее расследование и сделал вывод, что футболист действовал неумышленно. Пострадавшая также обратилась в полицию, но там отказались заводить дело.

В октябре прошлого года Холанд побил державшийся 92 года рекорд сборной Норвегии. Он стал самым результативным игроком национальной сборной за всю историю.

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