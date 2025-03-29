Исключенный из сборной Украины за переход в «Зенит» футболист возобновил карьеру

Украинский футболист Ярослав Ракицкий перешел в одесский «Черноморец»

Украинский защитник Ярослав Ракицкий возобновил карьеру и перешел в одесский «Черноморец». Об этом сообщает UA-football.

Футболист присоединился к клубу на правах свободного агента. Контракт 35-летнего Ракицкого рассчитан до 30 июня 2025 года. До этого украинец пребывал без работы с лета 2024 года.

Ракицкий забил пять мячей в 54 матчах в составе сборной Украины. Он был исключен из состава национальной команды после того, как в 2019 году перешел в петербургский «Зенит».

Защитник расторг контракт с «Зенитом» 2 марта 2022 года. После он играл в турецком клубе «Адана Демирспор» и «Шахтере».