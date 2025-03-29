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18:12, 29 марта 2025Спорт

Макгрегор заявил о стагнации UFC

Конор Макгрегор заявил о стагнации UFC
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Christian Bruna / Pool / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор высказался об уровне развития UFC. Его слова приводит Sport24.

«Мы подняли UFC на невероятный уровень. Говорят, сейчас ее оценивают в 10 миллиардов долларов! Хотя сегодня эта империя немного стагнирует», — заявил Макгрегор. Он добавил, что сейчас кулачные бои находятся на уровне, который напорядок выше ММА.

Ранее Макгрегор опубликовал в соцсетях пост под бит песни «Город невест» российской группы «Каспийский Груз». На снимке спортсмен присутствует на мероприятии лиги по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship, совладельцем которой он является.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Он провел 28 боев по правилам ММА, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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