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00:24, 29 марта 2025Мир

МВФ одобрил выделение Киеву очередного транша в размере 400 миллионов долларов

МВФ: Фонд одобрил выделение Киеву транша в размере 400 миллионов долларов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Soeren Stache / Global Look Press

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине очередного транша в размере 400 миллионов долларов по линии одобренного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF). Об этом говорится в заявлении пресс-службы МВФ, пишет ТАСС.

«Сегодня Совет исполнительных директоров МВФ завершил седьмой обзор EFF для Украины, что позволило выделить Украине около $400 млн, которые будут направлены на поддержку бюджета», — сказано в документе.

Таким образом, общий объем выплат по кредитной программе Международного валютного фонда составит около 10,1 миллиарда долларов.

В начале февраля сообщалось, что МВФ выделит Украине 900 миллионов долларов после следующего пересмотра действующей кредитной программы. В конце прошлого года Киев получил от МВФ транш в размере 1,1 миллиарда долларов.

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