Пушков назвал коалицию по Украине желающей поговорить с Трампом

Сенатор Пушков: Коалиция по Украине является не желающей ссориться с Трампом

Российский сенатор Алексей Пушков называл страны из так называемой «коалиции желающих», обсуждающие отправку «миротворцев» на Украину, желающими поговорить с президентом США Дональдом Трампом. Об этом политик написал в Telegram-канале.

«Позиция Италии, выраженная ее премьером Мелони, сильно отличается от авантюрных планов Макрона — Стармера и отражает колебания Европы», — отметил он.

По словам Пушкова, не следует считать 30 стран, собравшихся на днях в Париже, «коалицией желающих» послать войска на Украину. Так хотели бы представить дело Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Владимир Зеленский, считает сенатор. Но в большинстве своем это лишь желающие поговорить на эту тему и совсем не желающие ссориться с Трампом, добавил он.

Ранее агентство Bloomberg написало, что премьер-министр Великобритании и президент Франции пытаются привлечь 37 стран к созданию коалиции, чтобы разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. По словам британских чиновников, у желающих вступить в коалицию стран спрашивают, какие гарантии они смогли бы предоставить.

В свою очередь, депутат Рады Александр Дубинский заявил, что в Европе прикрываются громкими заявлениями Владимира Зеленского, пытаясь скрыть отсутствие реальных решений по итогам встречи так называемой «коалиции желающих».