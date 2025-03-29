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23:38, 29 марта 2025Спорт

Роднина заявила о нежелании пробовать жить на пенсию

Ирина Роднина заявила о нежелании пробовать жить на пенсию
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Darren Whiteside / Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на вопрос, пробовала ли она прожить на пенсию. Об этом сообщает Sport24.

Бывшая спортсменка отметила, что никогда этого не делала и не планирует. «Я не хочу уходить на пенсию, чего вы меня на пенсию высылаете? Раз я так не хочу, значит не хочу и пытаться так делать», — заявила Роднина.

Она также отказалась давать оценку тому, можно ли прожить на пенсию в 20 тысяч рублей. «Тут надо спрашивать тех, у кого есть такой опыт», — заявила 75-летний депутат.

Ранее бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев пожаловался на размер пенсий в России. «Люди работали, отдавались полностью на благо родины. 20 тысяч — очень маленькая пенсия», — заявил экс-футболист.

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