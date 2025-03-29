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05:58, 29 марта 2025Бывший СССР

Российский военнослужащий рассказал о требовании ВСУ раздеться до трусов

Военнослужащий с позывным «Пианист» рассказал о требовании раздеться до трусов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российский военнослужащий с позывным «Пианист» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) требовали раздеться до трусов после построения. Об этом говорится в публикации председателя международной организации по борьбе с терроризмом украинских неонацистов в Telegram-канале.

«Подъехали молодые люди в непонятной форме и сразу начали нас избивать», — подчеркнул боец.

Боец рассказал, что на российских бойцов напустили собак.

«Рвали меня на части. Мы были в одних трусах. Следы от клыков — насквозь, до кости», — отметил он.

После солдат начали бить битой — алюминиевой, набитой песком.

«С нами был один молодой парень из Одессы. Когда украинцы это узнали, начали его жестоко избивать. Кровь шла фонтаном. Они увели его. Больше я его не виде», — уточнил боец.

Ранее сообщалось, что армия России продолжает освобождение села Гуево от присутствия ВСУ, столкновения происходят в центре населенного пункта, где российские мотострелки вступили в бой с наиболее подготовленными украинскими частями.

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