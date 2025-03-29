Российский военнослужащий с позывным «Пианист» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) требовали раздеться до трусов после построения. Об этом говорится в публикации председателя международной организации по борьбе с терроризмом украинских неонацистов в Telegram-канале.
«Подъехали молодые люди в непонятной форме и сразу начали нас избивать», — подчеркнул боец.
Боец рассказал, что на российских бойцов напустили собак.
«Рвали меня на части. Мы были в одних трусах. Следы от клыков — насквозь, до кости», — отметил он.
После солдат начали бить битой — алюминиевой, набитой песком.
«С нами был один молодой парень из Одессы. Когда украинцы это узнали, начали его жестоко избивать. Кровь шла фонтаном. Они увели его. Больше я его не виде», — уточнил боец.
Ранее сообщалось, что армия России продолжает освобождение села Гуево от присутствия ВСУ, столкновения происходят в центре населенного пункта, где российские мотострелки вступили в бой с наиболее подготовленными украинскими частями.