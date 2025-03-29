Самолет на российскую трассу посадил директор подшипникового завода

Самолет на шоссе в Вологодской области посадил директор завода подшипников Голец

За штурвалом легкомоторного самолета, который неожиданно сел на трассу в Вологодской области, находился 50-летний директор местного завода специальных подшипников Александр Голец. Об этом сообщает Baza.

Прибывшим на место посадки сотрудникам ГИБДД он сообщил, что у самолета отказало управление и его пришлось срочно сжать прямо на шоссе.

Сотрудники автоинспекции помогли Гольцу отогнать самолет в безопасное место. Как пишет Baza, пока на директора завода «оформлять ничего не стали», но и взлетать не разрешили.

Инцидент с посадкой самолета на шоссе в Вологодской области произошел вечером 29 марта. Считается, что борт следовал из Череповецкого района Вологодской области в Ярославль.