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20:53, 29 марта 2025Россия

Самолет на российскую трассу посадил директор подшипникового завода

Самолет на шоссе в Вологодской области посадил директор завода подшипников Голец
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

За штурвалом легкомоторного самолета, который неожиданно сел на трассу в Вологодской области, находился 50-летний директор местного завода специальных подшипников Александр Голец. Об этом сообщает Baza.

Прибывшим на место посадки сотрудникам ГИБДД он сообщил, что у самолета отказало управление и его пришлось срочно сжать прямо на шоссе.

Сотрудники автоинспекции помогли Гольцу отогнать самолет в безопасное место. Как пишет Baza, пока на директора завода «оформлять ничего не стали», но и взлетать не разрешили.

Инцидент с посадкой самолета на шоссе в Вологодской области произошел вечером 29 марта. Считается, что борт следовал из Череповецкого района Вологодской области в Ярославль.

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