Самолет на российскую трассу посадил директор подшипникового завода

За штурвалом легкомоторного самолета, который неожиданно сел на трассу в Вологодской области, находился 50-летний директор местного завода специальных подшипников Александр Голец. Об этом сообщает Baza.
Прибывшим на место посадки сотрудникам ГИБДД он сообщил, что у самолета отказало управление и его пришлось срочно сжать прямо на шоссе.
Сотрудники автоинспекции помогли Гольцу отогнать самолет в безопасное место. Как пишет Baza, пока на директора завода «оформлять ничего не стали», но и взлетать не разрешили.
Инцидент с посадкой самолета на шоссе в Вологодской области произошел вечером 29 марта. Считается, что борт следовал из Череповецкого района Вологодской области в Ярославль.