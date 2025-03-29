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12:08, 29 марта 2025Спорт

Стало известно о возможности появления в КХЛ американского клуба

«Матч ТВ»: В КХЛ может появиться американский клуб
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Justine Lynn Photo / Shutterstock / Fotodom  

Источник в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сообщил о возможности появления в турнире американского клуба. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В КХЛ заявили, что для этого нужен сильный управленец или инвестор. «Команда может базироваться в условном Подольске, а набрать состав из американцев и канадцев, выступающих в Европе, не составит большого труда», — посчитал собеседник канала, подчеркнув, что проблем со стороны Международной федерации хоккея не будет.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею российского лидера Владимира Путина организовать хоккейные матчи между игроками двух стран. В них смогут принять участие спортсмены из КХЛ и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В настоящее время в КХЛ принимают участие 23 клуба. В турнире играют представители четырех стран: 20 команд из России, а также по одному клубу из Белоруссии (минское «Динамо»), Китая («Куньлунь Ред Стар») и Казахстана («Барыс»).

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