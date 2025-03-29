ЦСКА выиграл третий матч подряд в РПЛ

ЦСКА победил махачкалинское «Динамо» и выиграл третий матч подряд в РПЛ

Московский ЦСКА на своем поле победил махачкалинское «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 29 марта, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Мойзес и Рифат Жемалетдинов.

ЦСКА одержал третью победу подряд, набрал 41 очко и вышел на пятое место в чемпионате. Динамовцы с 21 очков находятся на 12-й позиции.

ЦСКА в следующем туре 6 апреля дома сыграет с московским «Динамо». Махачкалинские динамовцы в тот же день на своем поле примут «Химки».

Ранее в 22-м туре РПЛ московское «Динамо» на своем поле разгромило «Оренбург.» Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу столичной команды.