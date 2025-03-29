В Госдуме предупредили о попытках англосаксонских фанатов помешать рекорду Овечкина

Депутат Матвейчев: Англосаксонские фанаты могут помешать рекорду Овечкина

Депутат Госдумы Олег Матвейчев высказался о погоне российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Конечно, вся страна следит, все очень волнуемся, потому что ожидаем всяких подлостей, какие-то англосаксонские фанаты могут попытаться помешать исполнению этого рекорда», — предупредил Матвейчев.

Ранее фанаты московского футбольного клуба «Динамо» на матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» вывесили баннер, посвященный погоне Овечкина. Кроме того, в течение матча болельщики динамовцев скандировали имя игрока.

Овечкин забросил 889 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он отстает от лидирующего по этому показателю Гретцки (894) на пять голов.