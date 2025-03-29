Вместе с российскими бойцами во время операции «Поток» по трубе шел военный священник

Военный священник отец Алексей прошел через трубу в Суджу вместе с бойцами ВС РФ

Военный священник отец Алексей вместе с бойцами отряда «Т» добровольческого корпуса группировки «Север» прошел в Суджу через трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Рассказ священника публикует агентство РИА Новости.

По словам священнослужителя, сначала он помогал в подготовительных к операции мероприятиях, а позже решил идти в трубу вместе остальными бойцами отряда. Вместе с бойцами он молился, помогал чем мог, в том числе с эвакуацией. Отец Алексей отметил, что операция «Поток »была настоящим испытанием для всех участников.

В начале марта более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу Курской области, пробравшись в город через пустую трубу газопровода.

Одна из жительниц Суджи вспоминала, как местные встречали вышедших из трубы бойцов спецотряда. «Выхожу — стоят ребята. Черные, грязные, на рукавах красные повязки. Как мы их обнимали, целовали!» — вспоминала она.