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07:45, 30 марта 2025Россия

Эпидемиолог назвал преждевременными утверждения о появлении в России нового вируса

Онищенко: Сведения о новом вирусе необходимо изучить и дождаться исследований
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко. Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко назвал преждевременными утверждения о появлении в России нового вируса. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что сведения необходимо изучить и дождаться исследований.

Специалист отметил, что симптомы могут являться индивидуальной особенностью или осложнением другого заболевания. Он добавил, что институт имени Пастера в Санкт-Петербурге пока не представлял доклада о каком-то новом вируса, поэтому стоит дождаться тщательного анализа информации.

«Скорее всего там и не вирус, не будем сейчас нагнетать, а посмотрим на данные хотя бы одного исследования. Самое главное, где этот вирус, где эти заболевания были зарегистрированы», — пояснил Онищенко.

Он также указал, что высокая температура может быть тяжелым течением другого заболевания, а появляющаяся при кашле кровь может являться индивидуальной особенностью организама. Эпидемиолог призвал быть внимательным к своему здоровью и самочувствию близких, особенно детей и пожилых, и напомнил о необходимости своевременно обращаться за медицинской помощью.

О том, что в России появился не известный до этого вирус, стало известно 29 марта. По словам первых заразившихся, все начинается с обычной ломоты и слабости, но через несколько дней болезнь настолько сильно одолевает человека, что «невозможно встать с кровати». Кроме того, болеющий начинает кашлять с кровью и постоянно борется с высокой температурой.

При этом тесты на COVID-19 и грипп A, B остаются отрицательными. По данным Shot, это может быть микоплазменная пневмония. Подобная вспышка наблюдалась в декабре прошлого года.

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