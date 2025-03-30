Франция заявила о готовности защитить свои ценности после требования США

Франция сочла вмешательством ультиматум США отказаться от программ инклюзивности

Министерство внешней торговли Франции осудило «американское вмешательство» после письма посольства США в Париже французским компаниям с требованием отказаться от программ инклюзивности под угрозой необоснованных тарифов. Об этом сообщает France Info.

Ведомство назвало неприемлемым вмешательством такой ультиматум и подчеркнуло, что вместе с Европой будет защищать свои компании, потребителей и ценности.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа требует от союзников Вашингтона выполнения указа 14173 «О прекращении незаконной дискриминации и восстановлении возможностей на основе заслуг». По данным издания, в Белом доме считают, что документ «распространяется на всех поставщиков и поставщиков услуг правительства США».

Ранее сообщалось, что от политики разнообразия и инклюзивной при производстве мультфильмов решила отказаться американская корпорация Disney. Вместо этого руководство будет акцентироваться на коммерческом успехе проектов.