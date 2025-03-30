Итальянский ведущий жестко осадил украинского журналиста

Итальянский ведущий канала RAI-3 осадил украинского журналиста Майструка

Итальянский ведущий государственного канала RAI-3 жестко осадил украинского журналиста Вячеслава Майструка. На инцидент обратила внимание журналистка Ася Емельянова.

Во время спора о политике на ток-шоу Майструк позволил себе некорректные высказывания и не реагировал на замечания.

«Ведущий программы "Положение вещей" объяснил украинскому гостю, который три года шлялся по итальянским ток-шоу, выдавая себя за журналиста, безнаказанно ругаясь русским матом, включаясь из своей киевской ванной, что у него дома так себя вести нельзя», — написала Емельянова.

Она добавила, что произошедшее напоминает публичную перепалку президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Тогда глава Белого дома упрекнул своего коллегу в неуважении и указал на то, что его страна находится «в большой беде».

В конце февраля Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США. Однако при обсуждении прекращения огня на Украине украинский лидер перебил Трампа. Последний, в свою очередь, велел гостю заткнуться. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, а Трамп заявил, что в подобных условиях будет крайне сложно вести переговоры. Скандал привел к срыву сделки по редкоземельным металлам.