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08:01, 30 марта 2025Интернет и СМИ

Итальянский ведущий жестко осадил украинского журналиста

Итальянский ведущий канала RAI-3 осадил украинского журналиста Майструка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: YouTube

Итальянский ведущий государственного канала RAI-3 жестко осадил украинского журналиста Вячеслава Майструка. На инцидент обратила внимание журналистка Ася Емельянова.

Во время спора о политике на ток-шоу Майструк позволил себе некорректные высказывания и не реагировал на замечания.

«Ведущий программы "Положение вещей" объяснил украинскому гостю, который три года шлялся по итальянским ток-шоу, выдавая себя за журналиста, безнаказанно ругаясь русским матом, включаясь из своей киевской ванной, что у него дома так себя вести нельзя», — написала Емельянова.

Она добавила, что произошедшее напоминает публичную перепалку президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Тогда глава Белого дома упрекнул своего коллегу в неуважении и указал на то, что его страна находится «в большой беде».

В конце февраля Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США. Однако при обсуждении прекращения огня на Украине украинский лидер перебил Трампа. Последний, в свою очередь, велел гостю заткнуться. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, а Трамп заявил, что в подобных условиях будет крайне сложно вести переговоры. Скандал привел к срыву сделки по редкоземельным металлам.

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