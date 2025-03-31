Армения отказалась платить взнос в ОДКБ

В МИД Армении заявили об отказе платить взнос в бюджет ОДКБ

В МИД Армении заявили об отказе платить взнос в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в заявлении ведомства, передает Sputnik.

«Армянская сторона официально уведомила секретариат ОДКБ о том, что воздерживается от подписания решения "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и, соответственно, от участия в финансировании деятельности организации», — заявили в МИД. Таким образом, Ереван не продолжит фактического участия в организации.

Накануне спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван не планирует пересматривать свою позицию в отношении ОДКБ. «Что мы должны пересматривать по части ОДКБ? Это ОДКБ должна посмотреть, она существует или нет», — сказал армянский чиновник.

26 марта в Армении парламент республики принял в окончательном чтении законопроект о вступлении в Европейский союз (ЕС). Его инициировали проевропейские политические силы страны.