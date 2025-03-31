Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:46, 31 марта 2025Бывший СССР

Армения отказалась платить взнос в ОДКБ

В МИД Армении заявили об отказе платить взнос в бюджет ОДКБ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vardan Hakobyan / Shutterstock / Fotodom

В МИД Армении заявили об отказе платить взнос в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в заявлении ведомства, передает Sputnik.

«Армянская сторона официально уведомила секретариат ОДКБ о том, что воздерживается от подписания решения "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и, соответственно, от участия в финансировании деятельности организации», — заявили в МИД. Таким образом, Ереван не продолжит фактического участия в организации.

Накануне спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван не планирует пересматривать свою позицию в отношении ОДКБ. «Что мы должны пересматривать по части ОДКБ? Это ОДКБ должна посмотреть, она существует или нет», — сказал армянский чиновник.

26 марта в Армении парламент республики принял в окончательном чтении законопроект о вступлении в Европейский союз (ЕС). Его инициировали проевропейские политические силы страны.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о «психологическом дедлайне» для России по прекращению огня на Украине. Чем грозит Москве срыв сделки?

    Трамп захотел выяснить один факт про Путина

    Продажи смартфонов в России рухнули

    В России заметили резкий рост обращений в связи с долгами по зарплате

    Родители едва не похоронили живого сына

    Открывший стрельбу в Мурманске выжил после штурма спецназа

    Депутат Рады увидел стратегию лудомана в действиях Зеленского

    Маск надел шляпу в виде сыра и выступил на сцене

    В правительстве оценили идею ограничить полномочия ЦБ

    Мужчина подул на сырный соус и увидел человеческое ухо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше