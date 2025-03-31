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13:43, 31 марта 2025Силовые структуры

Бойцам танковой бригады ВСУ дали срок за вторжение в Курскую область

Трем бойцам ВСУ дали по 15 лет колонии за вторжение в Курскую область
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Трем бойцам 17-отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) дали по 15-лет колонии за вторжение в Курскую область. Об этом в понедельник, 31 марта, «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Как установил суд, Владимир Дацьо, Сергей Стельмашенко и Андрей Стасюк в конце сентября-начале октября 2024 года в составе бригады вошли на территорию Суджанского районе Курской области. Они принимали участие в блокировании села Ольговка, оборудовали в подвалах домов огневые позиции и удерживали населенных пункт под вооруженным контролем.

Осужденные вели наблюдение за местностью, передавали информацию о действиях российских военных и запугивали мирное население, запрещали передвигаться, препятствовали эвакуации.

Ранее два бойца ВСУ Иван Золотарев и Максим Васьковский также получили большие срок заключения за участие в террористических действиях на территории Курской области.

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