Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:32, 31 марта 2025Россия

Число жертв ДТП на трассе «Новороссия» под Мариуполем выросло

Пушилин: Число жертв ДТП с микроавтобусом в ДНР выросло до шести
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Число жертв ДТП на трассе «Новороссия» под Мариуполем выросло до шести. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в Telegram.

По его словам, врачи не смогли спасти водителя микроавтобуса, столкнувшегося с автомобилем дорожной в ходе рейса из Краснодара в Мариуполь.

Об аварии в районе села Бердянское стало известно днем 31 марта. Изначально сообщалось о пяти жертвах и шести пострадавших, трое из которых находились в тяжелом состоянии. Причину ДТП выясняют правоохранительные органы.

Ранее в Москве в остановку на Кировоградской улице въехала машина скорой помощи. В результате пострадали не менее четырех человек. В сети также появилось видео с места происшествия.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Шесть стран захотели ввести новые санкции против России

    Названы преимущества Су-35

    Женщина съела любимое блюдо в путешествии и заработала хроническую болезнь

    МИД прокомментировал решение Молдавии о признании дипломатов персонами нон грата

    Наряд певицы Шер продали на аукционе за миллионы рублей

    В России осудили гражданина Украины за помощь террористической организации

    Леди Гага опубликовала видео из российского шоу «Маска»

    Футболиста наградили яйцами

    Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен

    Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше