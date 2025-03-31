Пушилин: Число жертв ДТП с микроавтобусом в ДНР выросло до шести

Число жертв ДТП на трассе «Новороссия» под Мариуполем выросло до шести. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в Telegram.

По его словам, врачи не смогли спасти водителя микроавтобуса, столкнувшегося с автомобилем дорожной в ходе рейса из Краснодара в Мариуполь.

Об аварии в районе села Бердянское стало известно днем 31 марта. Изначально сообщалось о пяти жертвах и шести пострадавших, трое из которых находились в тяжелом состоянии. Причину ДТП выясняют правоохранительные органы.

Ранее в Москве в остановку на Кировоградской улице въехала машина скорой помощи. В результате пострадали не менее четырех человек. В сети также появилось видео с места происшествия.