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16:59, 31 марта 2025Наука и техника

Глава «Роскосмоса» назвал первоочередные задачи

Глава «Роскосмоса» Баканов заявил о необходимости коммерционализации отрасли
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Необходимость коммерциализации и привлечение частных инвестиций являются первоочередными задачами «Роскосмоса», заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Из первоочередных задач, которые вижу, — это донастройка национального проекта в соответствии с вашими поручениями о его комплексности и взаимоувязке всех элементов, а также по поручению Михаила Владимировича [Мишустина] и Дениса Валентиновича [Мантурова] буду решать задачу по коммерциализации космоса и привлечении в него частных инвесторов», — сказал гендиректор госкорпорации.

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В феврале президент освободил Юрия Борисова от должности гендиректора госкорпорации. Его место занял Баканов.

В июле Борисов сказал, что Россия не должна потерять накопленные СССР компетенции в космонавтике, иначе ее может ждать участь Герострата.

В июне 2018 года Дмитрий Рогозин, занимая должность главы «Роскосмоса», заявил, что «вся ракетно-космическая промышленность будет развиваться как единое целое, где один за всех и все за одного».

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