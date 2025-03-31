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12:29, 31 марта 2025Спорт

Костя Цзю отреагировал на решение сына Тима запретить ему посещать свой бой

Боксер Костя Цзю о запрете сына Тима посещать свой бой: У него есть причины
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Тим Цзю

Тим Цзю. Фото: Matt King / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю отреагировал на решение сына, австралийца Тима Цзю запретить ему посещать свой бой. Его слова приводит ТАСС.

Цзю заявил, что сын согласовал с ним свое решение. «На это у него есть свои причины, я не буду о них говорить», — подчеркнул он.

Ранее Тим Цзю запретил отцу приходить на свои бои. Он не объяснил причины, однако подчеркнул, что ценит своего отца.

В октябре 2024-го Цзю потерпел поражение от россиянина Бахрама Муртазалиева. Бой в американском Орландо завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде. У Цзю не получилось отобрать у соперника чемпионский титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе.

В том бою Цзю потерпел второе поражение подряд при 24 победах. В марте 2024-го он уступил американцу Себастьяну Фундоре.

Вот это да!
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