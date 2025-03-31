Названо лучшее упражнение для красивых рук

Доктор медицинских наук Луиза Чанг назвала лучшее упражнение для красивых рук. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовала выполнять медвежью походку, так как это упражнение помогает равномерно проработать и укрепить мышцы тела. Она отметила, что акцент в этом упражнении делается на бицепсы, трицепсы и плечи, а также медвежья походка прорабатывает мышцы кора, пресса и спины.

Для выполнения упражнения нужно ровно встать, расставив ноги на ширине плеч и выпрямив спину. Затем следует наклониться, немного согнув колени, и упереться руками в пол. Далее необходимо шагать руками вперед до положения планки. Этим же способом нужно вернуться в исходное положение.

Ранее фитнес-эксперт Джефф Кавальер назвал самый эффективный способ накачать плечи. Он предложил включить в тренировку жим гантелей стоя и с приседом, махи в сторону с гантелями и другие упражнения.