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15:32, 31 марта 2025Спорт

Названо лучшее упражнение для красивых рук

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Доктор медицинских наук Луиза Чанг назвала лучшее упражнение для красивых рук. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовала выполнять медвежью походку, так как это упражнение помогает равномерно проработать и укрепить мышцы тела. Она отметила, что акцент в этом упражнении делается на бицепсы, трицепсы и плечи, а также медвежья походка прорабатывает мышцы кора, пресса и спины.

Для выполнения упражнения нужно ровно встать, расставив ноги на ширине плеч и выпрямив спину. Затем следует наклониться, немного согнув колени, и упереться руками в пол. Далее необходимо шагать руками вперед до положения планки. Этим же способом нужно вернуться в исходное положение.

Ранее фитнес-эксперт Джефф Кавальер назвал самый эффективный способ накачать плечи. Он предложил включить в тренировку жим гантелей стоя и с приседом, махи в сторону с гантелями и другие упражнения.

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