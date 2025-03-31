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16:47, 31 марта 2025Забота о себе

Названы маскирующиеся под новый вирус с кровавым кашлем болезни

Иммунолог Крючков: Кашель с кровью мог вызвать не новый вирус, а коклюш
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pormezz / Shutterstock / Fotodom

Кашель с кровью у россиян мог вызвать не новый вирус, а тяжелые формы известных болезней, рассказал иммунолог Николай Крючков. Маскирующиеся под новый вирус болезни он назвал в беседе с NEWS.ru.

По его словам, в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличилось количество вирусных инфекций: гриппа, респираторно-синцитиального вируса (РСВ), человеческого метапневмовируса, риновируса, COVID-19. Кроме того, продолжил он, в России в последние годы наблюдается резкий рост заболеваемости корью, дифтерией и коклюшем — в 2024 году их выявили почти в 15 раз больше, чем в 2023 году.

Крючков добавил, что «новый вирус» больше всего похож на коклюш: среди его симптомов есть и кровавый, надрывный кашель. Кроме того, кашель с кровью может возникать при тяжелых формах дифтерии: в этом случае человек начинает задыхаться, а из верхних дыхательных путей отделяются прожилки крови.

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Первые сообщения о появлении в России неизвестного вируса, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру, стали появляться 29 марта. У заболевших, число которых не называется, сначала начиналась ломота и слабость, а тесты на COVID-19 и грипп показывали отрицательный результат.

Позже выяснилось, что заболевание, вызвавшее у россиян кашель с кровью и высокую температуру, было микоплазменной пневмонией.

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