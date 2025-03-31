НХЛ обновила прогноз по дате рекорда Овечкина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила прогноз по дате рекорда российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах. Об этом сообщается на сайте лиги.
В среднем российский нападающий в текущем сезоне забивает 0,60 гола за матч. НХЛ спрогнозировала, что Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки 18 апреля 2025-го. В этот день состоится гостевой матч «Вашингтона» против «Питтсбург Пингвинс».
Ранее 31 марта Овечкин отметился заброшенной шайбой в регулярном чемпионате НХЛ. Это произошло в домашнем матче против «Баффало Сэйбрс», в котором «Вашингтон» потерпел поражение со счетом 5:8.
Таким образом, хоккеист довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 890. Россиянин сократил отставание от рекорда Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах до четырех.