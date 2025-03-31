РИА Новости: В Херсонской области обнаружено новое устройство разведки ВСУ

Новое устройство разведки, установленное украинскими диверсантами на берегу Днепра, обнаружено в Херсонской области. Об этом РИА Новости заявил источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, данное автоматическое устройство технической разведки позволяет записывать звук с помощью микрофона, устанавливать, какой тип техники передвигается и в каком количестве, а также оперативно передавать информацию с помощью мобильного телефона.

Источник добавил, что прежде подобные устройства не встречались. Образец передадут специалистам.

Ранее командир взвода саперов Леонид Отдельнов заявил, что ВСУ начали минировать шкафы и тумбочки взрывными устройствами с динамиками для привлечения людей мяуканьем.