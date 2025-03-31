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06:09, 31 марта 2025Бывший СССР

Обнаружено новое устройство разведки ВСУ

РИА Новости: В Херсонской области обнаружено новое устройство разведки ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Новое устройство разведки, установленное украинскими диверсантами на берегу Днепра, обнаружено в Херсонской области. Об этом РИА Новости заявил источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, данное автоматическое устройство технической разведки позволяет записывать звук с помощью микрофона, устанавливать, какой тип техники передвигается и в каком количестве, а также оперативно передавать информацию с помощью мобильного телефона.

Источник добавил, что прежде подобные устройства не встречались. Образец передадут специалистам.

Ранее командир взвода саперов Леонид Отдельнов заявил, что ВСУ начали минировать шкафы и тумбочки взрывными устройствами с динамиками для привлечения людей мяуканьем.

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