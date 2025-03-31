Россиян предупредили о мошенничестве со сбором средств для неизлечимо больных

МВД: Мошенники придумали схему со сбором средств для неизлечимо больных

Аферисты открывают сбор средств на лечение неизлечимо больных людей, после смерти которых мошенничество практически недоказуемо. Об этой схеме предупредили в МВД, пишет РИА Новости.

Так, злоумышленники начинают массовую кампанию с призывами и репостами, собирая денежные средства на лечение неизлечимо больного пациента. После сбора необходимой суммы человек отправляется на лечение в клинику, которая берется за трудный случай, но умирает, поскольку был смертельно болен изначально. Часть собранных денег возвращается на счет фонда из клиники, в которой находился пациент, так как лечение не было проведено полностью, и эти деньги становятся доступными для произвольного использования.

«Активисты, которые организовали сбор, исчезают из социальных сетей, а те кто вложил деньги, остаются с чувством вины и недоумения, так как не могут найти ни отчеты о расходах, ни информацию о том, куда ушли оставшиеся деньги», — сообщили в МВД.

Ранее аналитики компании F.A.C.C.T. предупредили россиян о новом способе мошенничества. Они сообщили, что в последнее время злоумышленники воруют криптовалюту под предлогом раздачи коллекционных виртуальных подарков в Telegram.