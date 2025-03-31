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20:09, 31 марта 2025Путешествия

Россиянка выпила 20 таблеток успокоительного перед полетом и едва не лишилась жизни

«Авиаторщина»: Пассажирка рейса «Аврора» выпила лекарства и попала в больницу
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Пассажирка рейса авиакомпании «Аврора» выпила 20 таблеток успокоительного перел полетом и едва не лишилась жизни. Об этом сообщает «Авиаторщина».

Уточняется, что женщина летела из Владивостока в Южно-Сахалинск. Она выпила 10 таблеток транквилизатора «Клоназепам» и еще столько же «Конвалиса» — препарата, использующегося для лечения эпилепсии.

После приземления в городе назначения пассажирка не могла передвигаться сама, из-за чего ее встретил врач. Он поставил диагноз «острое пероральное отправление анксиолептиками». В настоящее время россиянка в больнице, состояние стабильное. Она отрицает, что пыталась таким образом навредить себе, но полиция начала проверку.

Ранее россиянин с аэрофобией выпил успокоительные препараты перед полетом из Санкт-Петербурга в Мурманск и угодил в больницу. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

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