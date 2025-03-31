Российский «Варяг» провел стрельбы в Японском море

ТОФ: Крейсер «Варяг» провел артиллерийские стрельбы в Японском море

Ракетный крейсер «Варяг» проекта 1164 «Атлант» Тихоокеанского флота (ТОФ) России провел артиллерийские стрельбы в Японском море. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ, передает РИА Новости.

«Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" провел в акватории Японского моря комплекс практических артиллерийских стрельб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе учений экипаж «Варяга» выполнил стрельбу из артиллерийской установки АК-130 калибра 130 миллиметров по береговым целям на острове Желтухина. Огонь вели по видимым целям на побережье и по мишеням, скрытым ландшафтом.

После стрельбы экипаж отработал постановку радиоэлектронных помех для защиты корабля от ответного удара условного противника. Также моряки обезвредили условную морскую мину огнем шестиствольной артиллерийской установки АК-630 калибра 30 миллиметров. Кроме того, личный состав крейсера провел учение по борьбе за живучесть корабля.

Крейсер «Варяг» спустили на воду в 1983 году, а в 1989-м он вступил в строй. Корабль вооружен комплексом «Вулкан» с противокорабельными ракетами П-1000.

В феврале председатель Морской коллегии России Николай Патрушев сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» сейчас получает самое современное вооружение и скоро вернется в строй. В 1999 году корабль поставили на ремонт с модернизацией, но работы стартовали в 2013 году.