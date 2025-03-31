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20:44, 31 марта 2025Экономика

Шансы Трампа подорвать нефтяной экспорт России оценили

Доцент Чирков: Санкционное давление США на Россию оказалось ограниченным
Кирилл Луцюк

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Возможности США давить на Россию с помощью санкций оказались весьма ограниченными. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. Его процитировали «Известия».

Он напомнил, что экономика России не заинтересована в противостоянии с США, о чем свидетельствует реакция фондового рынка на заявления президента США Дональда Трампа по поводу вторичных пошлин на экспорт российской нефти.

Однако основные покупатели этого энергоносителя из РФ дружественные ей страны. Речь идет о Китае и Индии. Это означает, что США серьезно ограничены в возможностях давления на Москву.

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«Основные потребители не поддерживают санкционную политику», — констатировал Чирков и напомнил, что даже после того как заработал потолок цен на российскую нефть, та продолжала продаваться выше этого лимита.

Ранее появилась информация о том, что Трамп недоволен тем, как идут переговоры с Москвой по вопросу об урегулировании украинского конфликта, и даже допустил вероятность введения вторичных пошлин на весь нефтяной экспорт РФ. Кроме того, речь шла о том, что те компании, которые будут покупать российскую нефть, лишатся права вести бизнес в США.

В свою очередь, Китай уже предупредил, что продолжит импортировать нефть из России, даже если Трамп выполнит свои угрозы.

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