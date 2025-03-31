Стали известны иностранные гости Киева

В Киев прибыли десятки политиков со всей Европы

Спикеры и вице-спикеры стран Европы и представители Европейского парламента прибыли в Киев. Об этом сообщила Верховная Рада Украины в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в украинскую столицу прибыли политики Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции.

«Этот визит — ильный символ поддержки, солидарности и доверия. Благодарен коллегам за готовность быть рядом с Украиной», — заявил спикер Рады Руслан Стефанчук.

Ранее стало известно, что личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс прибыл с визитом на Украину 31 марта. Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Асман.