Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:34, 31 марта 2025Бывший СССР

Стали известны иностранные гости Киева

В Киев прибыли десятки политиков со всей Европы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Спикеры и вице-спикеры стран Европы и представители Европейского парламента прибыли в Киев. Об этом сообщила Верховная Рада Украины в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в украинскую столицу прибыли политики Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции.

«Этот визит — ильный символ поддержки, солидарности и доверия. Благодарен коллегам за готовность быть рядом с Украиной», — заявил спикер Рады Руслан Стефанчук.

Ранее стало известно, что личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс прибыл с визитом на Украину 31 марта. Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Асман.

    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

    Зумеров сравнили с альфа и пришли к неожиданным выводам

    Названо лучшее упражнение для красивых рук

    Возврат квартиры Ларисе Долиной возмутил российскую певицу

    Россиянам назвали неожиданную причину запоров

    Пять человек стали жертвами ДТП в окрестностях Мариуполя

    Залившего водой из шланга подземный переход метрополитена россиянина задержали

    Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

    В зоне Чернобыльской АЭС обнаружены мутанты

    Марк Эйдельштейн оказался в базе «Миротворца»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше