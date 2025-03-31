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13:27, 31 марта 2025Россия

Трое детей в российском городе исчезли после дня рождения

В Екатеринбурге трое детей из социального центра исчезли после дня рождения
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Екатеринбурге трое детей из социального центра исчезли после празднования дня рождения. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным российского издания, 15-летний именинник и его 16-летняя подруга покинули городское учреждение. Вместе с ними пропал и 14-летний подросток, который в социальном центре не проживает.

Последний раз компанию несовершеннолетних видели накануне в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга около шести вечера.

До этого стало известно, что в Свердловской области 13-летний школьник сбежал из дома из-за низкой скорости интернета. К поискам ребенка подключали сотрудников полиции и волонтеров.

Еще раньше в Красноярске 11-летний мальчик исчез после побега из больницы.

ЖЗЛ
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