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19:42, 31 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы три упражнения на каждый день для борьбы с отеками

Фитнес-тренер Вереникина: От отеков поможет упражнение с подъемом на носки
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Тренер мобильного приложения для онлайн-фитнеса Simple Fit Мария Вереникина назвала три упражнения на каждый день, выполнение которых поможет бороться с отеками. Их специалистка перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь она порекомендовала делать подьем на носки. Для этого нужно встать, затем подняться на носки, задержаться в этом положении на пару секунд, после снова опуститься на всю стопу. Если получается, можно перекатываться с носков на пятки. Повторять упражнение следует три-четыре подхода по 20 раз, уточнила Вереникина.

Кроме того, тренер порекомендовала делать упражнение «Жук». Для этого нужно лечь на спину и вытянуть руки вдоль тела. Затем необходимо поднять ровные руки и ноги вверх и потрясти ими в течение 30 секунд. При этом важно, чтобы в теле чувствовалась вибрация. После этого нужно опустить руки и ноги на 30 секунд. Специалистка добавила, что в общей сложности нужно делать пять-шесть подходов.

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Третьим упражнением, которое помогает бороться с отеками, она назвала «Джампинг Джек». Чтобы выполнить его, нужно встать, опустить руки вдоль тела, а ноги поставить на ширине плеч. Затем необходимо прыгнуть вверх, при этом ноги развести немного в стороны, а прямыми руками сделать хлопок над головой. Вереникина посоветовала прыгать в течение 30 секунд, а затем столько же отдыхать. По ее словам, всего необходимо выполнить пять-шесть подходов упражнения.

Ранее врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал советы по тренировкам для людей старше 60 лет. Эксперт отметил, что людям этой возрастной категории нужно начинать с ходьбы и легких кардионагрузок. По словам специалиста, бег им противопоказан.

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