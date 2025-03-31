В литовском болоте утонула еще одна машина

В литовском болоте утонул земснаряд при поиске американской M88 Hercules

Во время операции по поиску утонувшей американской гусеничной ремонтно-эвакуационной машины M88 Hercules в болоте в Литве увяз земснаряд. Об этом написал Telegram-канал «Военное дело».

Известно, что ночью у машины порвался гидравлический шланг, управляющий одной из ног техники. На место происшествия запчасть, после чего произвели ремонт. При этом пока земснаряд стоял на месте, он увяз в трясине.

Ранее в Литве нашли утонувший в болоте американский БТР. Министр обороны страны Довиле Шакалене прокомментировала пропажу четырех американских военных. «Пока не установлено, что [находится] внутри оказавшегося в водоеме среди болотистой местности военного транспортного средства», — сказала она.

