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10:59, 31 марта 2025Россия

В Москве старшеклассница отдала миллионы рублей онлайн-гадалке от провала на ЕГЭ

Mash: В Москве школьница отдала 3,8 млн рублей онлайн-гадалке от провала на ЕГЭ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Москве 16-летняя школьница отдала 3,8 миллиона рублей родителей онлайн-гадалке от провала на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, родители на днях недосчитались денег, когда запланировали приобрести недвижимость. Они заподозрили дочь-старшеклассницу, та сразу во всем призналась.

Девушка пояснила, что еще зимой 2024 года в соцсетях ей попалась гадалка, которая предложила сделать прогноз на поступление в вуз. Во время расклада за 500 рублей мошенница объявила, что увидела порчу, из-за которой у девушки может не быть высшего образования.

Школьница испугалась и стала переводить преступнице крупные денежные суммы на карту. Она отдала «прорицательнице» все родительские накопления — 1,1 миллиона рублей, 10 000 долларов и 16 000 евро.

Когда все закончилось, мошенница просто удалила чат для двоих. Семья обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области мошенники убедили 13-летнюю школьницу вскрыть родительский сейф с миллионами.

ЖЗЛ
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