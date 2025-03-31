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15:48, 31 марта 2025Экономика

В США выросла опасность рецессии

Goldman Sachs: Риск рецессии в США вырос до 35 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Tom Brenner / Reuters

Аналитики банка Goldman Sachs изменили прогнозы относительно возможного наступления рецессии в США. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По их мнению, если прежде вероятность такого сценария составляла 20 процентов, то в настоящее время риск вырос до 35 процентов. Причиной, побудившей экспертов скорректировать прогнозы, стало резкое снижение уровня доверия предпринимателей и домохозяйств. Кроме того, свою роль сыграли сигналы Белого дома о краткосрочном периоде экономической слабости, который наступит из-за политики нынешних властей США.

Ранее CNBC провел опрос, который показал, что в США продолжает расти вероятность рецессии. Это скверно сказывается на настроениях потребителей и бизнеса. Выяснилось, что 60 процентов финансовых директоров готовятся к рецессии во второй половине года. Еще 15 процентов прогнозируют ее наступление в 2026 году.

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