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18:12, 20 июня 2026Спорт

Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за перехода в сборную Азербайджана

Сын Плющенко заявил, что ему все равно на критику из-за перехода в сборную Азербайджана
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, впервые отреагировал на критику из-за перехода в сборную Азербайджана. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что ему все равно, так как близкие люди его поддержали. «Если меня хейтят, значит, я интересен. Если бы меня не хейтили — значит, никакого внимания ко мне нет», — посчитал фигурист.

Ранее Александр Плющенко представил новую короткую программу. В нее вошли тройной аксель, тройной лутц, тройной флип и тройной тулуп.

21 мая стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Азербайджана. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.

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