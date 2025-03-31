Врач заявил об ошибочно поставленном диагнозе у отца Киркорова

Лечащий врач Бедроса Киркорова заявил, что артисту поставили ошибочный диагноз

Народному артисту России Бедросу Киркорову, отцу российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, поставили ошибочный диагноз перед тем, как его не стало. Об этом заявил лечащий врач исполнителя Александр Новоселов, его слова приводит The Voice.

Он указал на то, что Киркоров-старший был сосредоточен на том, чтобы выздороветь. «Сфокусировался на его выздоровлении. В эпикризе был цирроз, которого на самом деле у него не было. Чем руководствовались специалисты, которые ставили ему этот диагноз, я не знаю», — сказал Новоселов.

Врач рассказал, что лечил внутрибольничную пневмонию у артиста. «Оздоравливал БАДами. Он ко мне пришел на ходунках, а когда я его пролечил, он передвигался без ходунков уже», — добавил медик.

Ранее представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала, что артист не будет отменять концерты в связи с потерей отца.

Бедроса Киркорова не стало 18 марта в возрасте 92 лет.