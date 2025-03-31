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06:46, 31 марта 2025Россия

Защитник Курской области остался без награды из-за безразличия чиновников

«Русская община ZOV»: Защитник Курской области лишился заслуженной медали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Wikipedia

Российский солдат срочной службы, отражавший вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, остался без заслуженной награды. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

Уроженец Кургана Дмитрий оказался в первой линии обороны и принимал активное участие в боевых действиях, и командир батальона вручил бойцу государственную награду — медаль «За храбрость». Однако позднее воинская часть была уничтожена подразделениями ВСУ, и все документы, включая военный билет и наградное удостоверение были утрачены.

Позднее солдату удалось восстановить только военный билет, но в нем не был зафиксирован факт награждения. Военкомат и командование полка не отреагировали на запросы.

Канал указывает, что боец столкнулся с «откровенным безразличием и волокитой со стороны отдельных чиновников», несмотря на прямые указания президента России Владимира Путина уравнять в правах участников боев в Курской области с участниками СВО. Юристы подготовили обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой разобраться в инциденте.

Ранее лишившийся стопы на СВО россиянин рассказал о не дошедшей до него награде. Мужчина успел отличиться в бою и был представлен к медали «За воинскую доблесть» II степени.

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