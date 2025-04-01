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17:18, 1 апреля 2025Экономика

БРИКС призвали создать новую валютно-финансовую архитектуру

Глазьев: БРИКС нужна своя валютная архитектура для защиты от конвульсий доллара
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

России и другим членам БРИКС нужно создать свою валютно-финансовую архитектуру для защиты от конвульсий разлагающейся долларовой системы. С таким призывом выступил академик и председатель научного совета РАН Сергей Глазьев, его цитирует РИА Новости.

По мнению эксперта, эпоха американской валюты приходит к концу, и все меньше государства расценивают ее как резервную. Для России доллар и вовсе стал токсичным, высказался он в рамках Московского экономического форума. В текущих условиях нужно создавать новую валютно-финансовую архитектуру и продвигать идею перехода на новую цифровую мировую расчетную валюту.

«Чем быстрее мы создадим эту новую валютно-финансовую архитектуру, которая защитит Россию от конвульсий разлагающейся долларово-финансовой системы, тем более устойчиво будет развитие нашей страны», — поделился Глазьев.

Президент США Дональд Трамп призвал страны БРИКС отказаться от попыток заменить доллар в торговле. В социальной сети Truth Social он заявил, что государства не должны пытаться создать собственную валюту или поддерживать любую другую в качестве замены американского доллара. Он заявил, что в противном случае их ждет введение стопроцентных пошлин. Политик также пригрозил, что не позволит страна БРИКС «продавать свои товары на великолепном американском рынке».

Секретарь министерства иностранных дел Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому региону Эдуарду Сабойя при этом отметил, что в сообществе идет разговор об облегчении сделок между странами БРИКС, а не о том, чтобы противодействовать кому-либо. Большая часть финансовых резервов БРИКС хранится в долларах США, поэтому отказ от этой валюты не имел бы смысла, пояснил он.

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