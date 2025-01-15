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09:59, 15 января 2025Экономика

Одна из стран БРИКС назвала бессмысленным отказ от доллара

МИД Бразилии: БРИКС не собирается отказываться от доллара
Кирилл Луцюк

Фото: Serene Lee / Globallookpress.com

Большая часть финансовых резервов БРИКС хранится в долларах США, поэтому отказ от этой валюты не имел бы смысла. Об этом заявил секретарь министерства иностранных дел Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому региону Эдуарду Сабойя. Его процитировал ТАСС.

Он подчеркнул, что в сообществе идет разговор об облегчении сделок между странами БРИКС, а не о том, чтобы противодействовать кому-либо.

В начале декабря минувшего года главное внешнеполитическое ведомство Индии также заявило, что не заинтересовано в ослаблении доллара. В Резервном банке Индии подчеркнули, что их страна не делала никаких шагов по дедолларизации.

В свою очередь, в МИД ЮАР заявили, что государства БРИКС не вынашивают планов по созданию общей валюты в качестве альтернативы доллару. Что касается Китая, то официальный представитель его министерства иностранных дел заверил, что страны БРИКС не планируют бороться с США.

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