Страна БРИКС отмежевалась от идеи единой валюты

Bloomberg: Индия засомневалась, что можно создать единую валюту БРИКС

Индия не предпринимала никаких шагов по дедолларизации, хотя и надеется снизить риски, которыми чревато использование в ее внешней торговле только одной валюты. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на главу индийского Резервного банка Шактиканту Даса.

Он прокомментировал угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из стран БРИКС, если те попытаются создать единую валюту, альтернативную доллару. Дас заверил, что блок не принимал решения о создании такого платежного средства, а соответствующая идея была выдвинута лишь одним из участников этого объединения.

Кроме того, Дас дал понять, что сомневается в осуществимости такого плана, так как «необходимо учитывать географическое распределение стран, в отличие от еврозоны, которая имеет географическую смежность».

Ранее сообщалось, что Трамп намерен потребовать от стран БРИКС обязательств не создавать новую валюту и не поддерживать какую-либо другую, которая заменила бы доллар. Избранный президент заверил, что Вашингтон не будет наблюдать за такими попытками со стороны.

В Бразилии эти угрозы назвали бессмысленными и призвали Трампа учитывать сложившийся расклад в мировой экономике. В свою очередь, ЮАР сообщила, что у БРИКС нет планов по созданию общей валюты.