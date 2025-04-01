Финские энергетики отказались признавать арест активов в России

Раурамо: Финская Fortum считает арестованные активы в РФ своей собственностью

Финская энергетическая компания Fortum считает арестованные активы в РФ своей собственностью. Об отказе признавать арест и передачу под внешнее управление в 2023 году активов заявил CEO компании Маркус Раурамо, его цитирует «Интерфакс».

В ходе годового собрания акционеров топ-менеджер заявил, что в свое время компания намеревалась продать свои активы и нашла заинтересованных покупателей, однако власти РФ сделку не одобрили.

«В будущих сценариях мы до сих пор владеем этим активом», — подчеркнул Раурамо.

Что происходит в «Форвард энерго» (бывшая ПАО «Фортум»), в Fortum не знают. Сейчас предприятие ведет разбирательства с Россией насчет передачи подразделения под внешнее управление и насчет внутригрупповых займов на сумму около 600 миллионов евро, которые выдали российской «дочке».

Президент России Владимир Путин подписал Указ о передаче российской структуры Fortum под временное управление Росимущества 25 апреля 2023 года. Это решение назвали ответом на недружественные действия ряда государств. В компании при этом пообещали добиться компенсации в международном суде. В Fortum оценивали стоимость активов, над которыми был утрачен контроль, в 1,7 миллиарда евро.

Передачу активов там связали с их «полной финансовой деконсолидацией» и обесцениванием, указав, что «последовательно искали выход с российского рынка и безуспешно обращались за разрешением на продажу активов как российским, так и зарубежным покупателям».