Форвард СКА Кузнецов прокомментировал уникальное свойство Овечкина

Форвард СКА Евгений Кузнецов назвал голевое чутье уникальным качеством Овечкина

Форвард СКА из Санкт-Петербурга Евгений Кузнецов назвал уникальное свойство Александра Овечкина. Слова Кузнецова приводит сайт «Матч ТВ».

«У него есть чутье — как открыться, где ускориться или остановиться. Все великие хоккеисты играют не по шайбе, стараются заранее предположить, где он будет», — отметил Кузнецов.

Кузнецов был партнером Овечкина по клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» в течение десяти лет. В составе этой команды они вместе выигрывали Кубок Стэнли в 2018 году.

Ранее НХЛ обновила оформление социальных сетей в честь Овечкина. На новом логотипе лиги изображен силуэт отечественного хоккеиста, празднующего заброшенную шайбу с подписью «Великая погоня. Алекс Овечкин».

31 марта Овечкин забросил шайбу в ворота «Баффало Сейбрз» и еще приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Чтобы превзойти достижение канадца, россиянину осталось забить пять раз. У Овечкина на данный момент 890 голов, у Гретцки — 894.