МИД прокомментировал сигналы США о прекращении войны

Замглавы МИД Рябков: Россия не слышала сигналов Трампа о прекращении конфликта

Россия не слышала сигналов президента США Дональда Трампа украинской стороне о прекращении конфликта. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Мы не слышали от Трампа сигнала в Киев о прекращении войны. Все, что есть на сегодня, — это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами. А затем перейти к неким другим моделям и схемам», — подчеркнул российский дипломат.

Рябков подчеркнул, что Москве и Вашингтону необходимо способствовать «именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта», чего не было на повестке российско-американских переговоров.

Ранее американский политолог, почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд заявил, что Украине придется отказаться от членства в НАТО и официальных гарантий безопасности для достижения мира.